ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Ο Καστανίδης θα μείνει εκτός Βουλής

Τι αναφέρεται για την απόφαση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικώς με την έδρα που θα κρατήσει. Τι λέει για τον πρώην Υπουργό που μένει εκτός Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Χαριλάου Τρικούπη, «γίνεται γνωστό ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα κρατήσει την έδρα της Α΄ Θεσσαλονίκης», γεγονός που είχε συμβεί και μετά τις εκλογές του Μαΐου και είχε αφήσει εκτός Βουλής τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος παραμένει εκτός Κοινοβουλίου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναφέρεται από το ΠΑΣΟΚ, «ευχαριστεί τον κ. Χάρη Καστανίδη, τους υποψηφίους της εν λόγω περιφέρειας καθώς και τα στελέχη και τους υποψηφίους της παράταξης σε όλη τη χώρα για τον αγώνα που έδωσαν και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Τις προσεχείς ημέρες θα οργανωθεί πλήρως το γραφείο του Προέδρου στη Θεσσαλονίκη».

Ακόμη, όπως αναφέρεται απο την Χαριλάου Τρικούπη, «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα προτείνει τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για Ε΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και τον κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη για Γραμματέα του Προεδρείου της Βουλής».

