Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Αρχαία νομίσματα και Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα βρέθηκαν σε κοσμηματοπωλείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες νομίσματα προγενέστερα του 1453 βρέθηκαν στην κατοχή του κοσμηματοπώλη, ο οποίος συνελήφθη.

-

Στη σύλληψη 66χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων» και παράβαση της Νομοθεσίας «Περί όπλων».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, εντός κοσμηματοπωλείου ιδιοκτησίας του συλληφθέντα στο κέντρο της πόλης, βρέθηκαν, ένα Ιερό Ευαγγέλιο παλαιού τύπου, μία βεβαίωση παραλαβής για το ανωτέρω αντικείμενο στην οποία αναγράφονταν τα στοιχεία 78χρονου ημεδαπού και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία και 242 νομίσματα.

Έπειτα από γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, το Ιερό Ευαγγέλιο και έξι εκ των νομισμάτων εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της Νομοθεσίας «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Συγκεκριμένα, το Ιερό Ευαγγέλιο εντάσσεται χρονολογικά στο 18ο αιώνα και τα νομίσματα προ του 1453 μ.Χ..

Επιπλέον, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 66χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 216 φυσίγγια.

Ειδήσεις σήμερα: