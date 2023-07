Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Φίδι... “έκοβε βόλτες” στην Τσιμισκή (βίντεο)

Τι είπε η κ. Παγώνη για την αντιμετώπιση πιθανού τσιμπήματος από φίδι.

Πολλά είναι φέτος τα περιστατικά με φίδια τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους σε αστικό περιβάλλον προκαλώντας πανικό.

Και αυτή τη φορά δεν εντοπίστηκε σε κάποιο χωράφι ή δασική περιοχή αλλά το φίδι φαίνεται να κινείται πάνω στην άσφαλτο της Τσιμισκή κοντά στη συμβολή της με την Αριστοτέλους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που φίδι κάνει την εμφάνισή του στο κέντρο της πόλης. Το 2019 και συγκεκριμένα τον Μάιο φίδι είχε βρεθεί μπροστά σε βιτρίνα καταστήματος στην οδό Μητροπόλεως και κλήθηκε εθελοντής προκειμένου να προχωρήσει στην περισυλλογή του.

Ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση προκλήθηκε από παρουσία οχιάς σε παιδική χαρά στην περιοχή της Τριανδρίας ακριβώς πριν από τρία χρόνια.

Για την απειλή των φιδιών και το πώς αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενο τσίμπημά τους μίλησε στο "Στούντιο με Θέα" η η Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς.

"Αν υπάρξει τσίμπημα από φίδι θα πρέπει αμέσως ο άνθρωπος που το υπέστη να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, δεν υπάρχει οδηγία συγκεκριμένη για να κάνει κάτι μόνος του" είπε η κ. Παγώνη.

