Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου Γερμανού

O 48χρονος ξεκίνησε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο προς άγνωστη περιοχή όπου θα έκανε πεζοπορία κι έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη του.

Στις 29 Ιουνίου 2023, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορωπίου Αττικής ο Καυρόφ Θωμάς (Kauroff Thomas), 48 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, στις 2 Ιουλίου 2023, για την εξαφάνιση του Καυρόφ Θωμά (Kauroff Thomas) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος οικείων προσώπων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Καυρόφ Θωμάς (Kauroff Thomas) έχει γερμανική υπηκοότητα και είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας.

Μετέβη στην Ελλάδα στις 28 Ιουνίου 2023 και διέμενε στην περιοχή του Κορωπίου. Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιουνίου, ξεκίνησε από το Κορωπί με ενοικιαζόμενο όχημα γκρι χρώματος, μάρκας Volkswagen T-Roc και με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΥ 8352 προς άγνωστη περιοχή για πεζοπορία. Έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του.

Ο Καυρόφ Θωμάς (Kauroff Thomas) έχει ύψος 1.80 μ., είναι αδύνατος, έχει γκρίζα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Φορούσε μπλε μπλούζα, μπλε καπέλο, γκρι κοντό παντελόνι και είχε μαζί του μαύρο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-appl

