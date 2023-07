Τεχνολογία - Επιστήμη

Κυρανάκης: Οι προτεραιότητες της ψηφιακής μετάβασης

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων, το My Health και η επέκταση των υπηρεσιών του Gov.gr, αποτελούν τις απόλυτες προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα» και ευχαρίστησε αρχικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που του έκανε και την εμπιστοσύνη που του έδειξε συμπεριλαμβάνοντας τον στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου εστιάζοντας στο «μικρό θαύμα που συντελέστηκε στα Τρίκαλα επί δημαρχίας του» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα καταφέρουν να συνεχίσουν το άκρως επιτυχημένο έργο του κ. Πιερρακάκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη συνέχιση της ψηφιακής μετάβασης, με έμφαση σε 3 τομείς.

Πρώτος τομέας αυτός της ψηφιοποίησης στις μεταβιβάσεις ακινήτων όπου καταγράφεται τεράστια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων. Για το έργο αυτό είπε ότι ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα τα οποία θα εντατικοποιηθούν στην πορεία και έφερε ως παράδειγμα τα κτηματολογικά γραφεία στα οποία υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία για τους πολίτες και τα οποία στόχος είναι να ψηφιοποιηθούν και να πάψει να υπάρχει η κλασική εικόνα με τους χιλιάδες φακέλους.

Επόμενος μεγάλος στόχος, αυτός της Υγεία με το My Health, έναν φάκελο μέσα στο οποίον θα υπάρχουν όλα όσα αφορούν την υγεία ενός ασθενή και θα είναι διαθέσιμα μέσα σε μια εφαρμογή στο κινητό του. Διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων του πολίτη και η άδεια για πρόσβαση θα δίνεται από τον ίδιο όπου επιθυμεί. Παράλληλα μίλησε και για την επέκταση των ψηφιακών ραντεβού για εξετάσεις, στον δρόμο που άνοιξε με το κλείσιμο των ραντεβού για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο Gov.gr, για τον οποίο υπάρχει η φιλοδοξία, αφενός να συμπεριλάβει ακόμη περισσότερες υπηρεσίες και αφετέρου να γίνει ακόμη πιο εύκολη η χρήση του και η πρόσβαση σε αυτό.

