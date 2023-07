Παράξενα

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένου από επιχειρηματία

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος που νοσηλεύεται σε νοσοκομεία, ο εργοδότης του έβαλε περίπου 10 άτομα να τον σπάσουν στο ξύλο, όταν αρνήθηκε να δουλέψει και σε άλλο κατάστημα του.

Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένου από επιχειρηματία σημειώθηκε στην Παλαιά Πόλη, στην Ρόδο.

Όπως κατήγγειλε στο enikos.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού, Γιώργος Χότζογλου ο εργαζόμενος βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, αν και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα το πρωί θα υπάρξουν εξελίξεις και για το συγκεκριμένο θέμα – ακόμη ένα που αμαυρώνει την εικόνα στον κλάδο. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγγλέζος μαζί με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων θα επισκεφθούν τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος που δούλευε σε εστιατόριο αρνήθηκε να απασχοληθεί και στο διπλανό κατάστημα που διατηρεί επιχειρηματίας στο νησί με αποτέλεσμα ο τελευταίος να στείλει περίπου 10 άτομα να τον ξυλοκοπήσουν και να τον στείλουν στο νοσοκομείο.

