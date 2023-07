Αθλητικά

Άρση Βαρών: Η Στρατουδάκη σάρωσε με τρία χρυσά και ρεκόρ Ευρώπης (βίντεο)

"Χρυσή" εις τριπλούν η 15χρονη Ελληνίδα που "σάρωσε" στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, κάνοντας και νέο ρεκόρ Ευρώπης.

Σάρωσε τα μετάλλια, κάνοντας παράλληλα και ρεκόρ Ευρώπης, η Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών Νέων/Κορασίδων U15 που διεξάγεται στο Κισινάου της Μολδαβίας.

Η 15χρονη πρωταθλήτρια ήταν καταπληκτική στον τελικό των 49κ, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια, ενώ κατέρριψε και το ρεκόρ Ευρώπης και στις δύο κινήσεις. Στο αρασέ σήκωσε 70 κιλά και πήρε το χρυσό, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ Ευρώπης για τις ηλικίες Κ15! Στην πρώτη προσπάθεια σήκωσε 64 κιλά και στην επόμενη 68.

Στο επολέ ζετέ ήταν το ίδιο συγκλονιστική. Με τα 90 κιλά εκτός από το χρυσό στην κίνηση και στο σύνολο, κατέρριψε και το Ευρωπαϊκό ρεκόρ. Νωρίτερα σήκωσε με επιτυχία τα 83 και τα 87 κιλά, που ήταν η πρώτη κατάρριψη του ρεκόρ Ευρώπης πριν σηκώσει τα 90 κιλά.

Ενδεικτικό της ολοκληρωτικής επικράτησης της είναι το γεγονός ότι η δεύτερη Ρουμάνα Σίπος, έμεινε 13 ολόκληρα κιλά πίσω στο σύνολο!

Στον ίδιο τελικό συμμετείχε και η Σταυρούλα Ευτυχία Παπαδόσιφου. Στο αρασέ είχε μόνο την πρώτη προσπάθεια επιτυχημένη στα 40 κιλά. Στο επολέ ζετέ σήκωσε 58 ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 98 κιλά και την 8η θέση.

