Τροχαίο - Άγραφα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό

Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε νεκρός σε γκρεμό στην Ευρυτανία. Οι δικοί του άνθρωποι τον περίμεναν στο Αγρίνιο και ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άρχισε να περνάει ο χρόνος…

Ένας άνδρας 70 ετών έχασε τη ζωή του στο δρόμο Καρπενησίου – Αγρινίου στην περιοχή του Δήμου Αγράφων στην Ευρυτανία κοντά στη γέφυρα της Τατάρνας, κάτω από συνθήκες που εξετάζει το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Ο άτυχος άνδρας είχε ανεβεί στο Καρπενήσι την Κυριακή (2/7) για κοινωνική υποχρέωση και ενώ οι δικοί του άνθρωποι τον περίμεναν στο Αγρίνιο, εκείνος δε φάνηκε, με αποτέλεσμα να ανησυχήσουν και να ξεκινήσουν αναζητήσεις ειδοποιώντας και την αστυνομία.

Δυστυχώς γύρω στις 06:30 το πρωί της Δευτέρας οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν, καθώς εντόπισαν το ΙΧΕ που οδηγούσε εκτός δρόμου και τον ίδιο πεσμένο δίπλα σε γκρεμό 5 μέτρων. Εικάζεται ότι έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός δρόμου και είτε στην προσπάθειά του να κατέβει από το όχημα δεν πρόσεξε λόγω του σκοταδιού ότι ήταν δίπλα σε γκρεμό και έπεσε είτε πετάχτηκε από την πρόσκρουση με το πρανές.

Η αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής προκειμένου να ανασυρθεί η σορός του 70χρονου, ενώ θα αποσταλεί για νεκροψία – νεκροτομή, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως γύρω από τα αίτια της μοιραίας πτώσης και την ώρα του θανάτου του.

Πηγή: lamiareport.gr

