Γιακουμάκης: ανησυχία για τον διεθνή φορ

Σε «εγρήγορση» βρίσκονται οι άνθρωποι της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ανησυχία προκάλεσε στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ ο τραυματισμός του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο διεθνής φορ τραυματίστηκε στο ματς με τη Φιλαδέλφεια και έγινε αναγκαστική αλλαγή, φεύγοντας για τα αποδυτήρια υποβασταζόμενος, πριν συμπληρωθεί το μισάωρο του αγώνα.

Μετά το τέλος του ματς, ο τεχνικός της Ατλάντα, Γκονσάλο Πινέδα, επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα του 29χρονου φορ είναι μυϊκό και τόνισε πως περιμένουν τις εξετάσεις για να διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Ο πρώην παίκτης των Φένλο και Σέλτικ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS) με 10 γκολ σε 15 ματς, σκοράροντας ένα ανά 93 λεπτά.

Ο 28χρονος διεθνής φορ ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης της ομάδας της οποίας φοράει το Νο7, τον Μάιο, απόρροια της συνεισφοράς του στο σύλλογο, στον οποίο μετακόμισε τον περασμένο Φεβρουάριο από τη Σέλτικ, έναντι 4 εκ. ευρώ.

