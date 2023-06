Αθλητικά

MLS: Ο Γιακουμάκης γράφει Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε και πάλι κι ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της MLS, αν κι έχει αγωνιστεί σε λιγότερα παιχνίδια.

-

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε το δέκατο γκολ του στη σεζόν στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης Ατλάντα Γιουνάιτεντ-Ουάσιγκτον (3-1), ανεβαίνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ (μαζί με τρεις ακόμα παίκτες που έχουν παίξει περισσότερα ματς από αυτόν) στη Major League Soccer.

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε επίσης ο παίκτης που έφτασε πιο γρήγορα στα 10 γκολ στην ιστορία της Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχοντας παίξει 766 λεπτά σε 10 αγώνες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 821 λεπτά από τον Ζόζεφ Μαρτίνες, τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της Ατλάντα Γιουάιτεντ.

Ο Γιακουμάκης υπέγραψε με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και έκανε το ντεμπούτο του στις 4 Μαρτίου ως αλλαγή του δεύτερου ημιχρόνου εναντίον της Τορόντο.

Να σημειωθεί ότι για την ομάδα της Ουάσινγκτον ισοφάρισε προσωρινά ο Ταξιάρχης Φούντας (27’), πριν Γκούτμαν (49’) και Βολφ (73’) στην επανάληψη διαμορφώσουν τα δεδομένα της νίκης για την ομάδα της Ατλάντα.

Ο Γιακουμάκης δέχθηκε κίτρινη κάρτας το 83΄και ένα λεπτό αργότερα παραχώρησε τη θέση του στον Μγκέλ Μπέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη