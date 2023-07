Οικονομία

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη υποχώρησαν σημαντικά τον Μάιο και επιδεινώθηκαν περαιτέρω τον Ιούνιο

Ενισχύθηκε ελαφρά τον Ιούνιο εφέτος ο δείκτης οικονομικού κλίματος και διαμορφώθηκε στις 110,1 μονάδες από 108,2 μονάδες τον Μάιο.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο επιχειρηματικό επίπεδο, αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης των προσδοκιών στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, καθώς στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται μικρή κάμψη, ενώ στις κατασκευές υπάρχει εντονότερη υποχώρηση. Η βελτίωση του κλίματος τροφοδοτείται όμως περισσότερο από την πολύ σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Άλλωστε, συνολικά ο δείκτης κλίματος κινείται από την αρχή του έτους σε υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα από πέρυσι. Αντίθετα, οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη υποχώρησαν σημαντικά τον Μάιο και επιδεινώθηκαν περαιτέρω τον Ιούνιο. Το σύνολο της έρευνας στα νοικοκυριά και ένα μεγάλο μέρος της έρευνας στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αντανακλά και ενσωματώνει, πλέον, το αποτέλεσμα των «πρώτων» εκλογών που προηγήθηκαν. «Είναι φανερή η θετική ανταπόκριση του αποτελέσματος στα νοικοκυριά, καθώς η βελτίωση προσδοκιών είναι καθοριστική για την πορεία του δείκτη τον μήνα αυτό. Επιπλέον, στο επόμενο διάστημα κορυφώνεται η τουριστική περίοδος που, όπως έχει διαπιστωθεί από το παρελθόν, τροφοδοτεί με θετική δυναμική αρκετούς κλάδους της οικονομίας άμεσα ή έμμεσα, εφόσον βεβαία αυτή κινείται ικανοποιητικά. Από την άλλη πλευρά, η προεκλογική περίοδος ολοκληρώθηκε και πλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένουν τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και τις ουσιαστικές κινήσεις της νέας κυβέρνησης σε όλα τα ζητήματα της οικονομίας και όχι μόνο της πολιτικής, που θα καθορίσουν το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στη χώρα το επόμενο διάστημα» σημειώνεται σχετικά.

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθένισαν ήπια.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν ήπια, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν σημαντικά.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ήπια, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων υποχωρούν αισθητά.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, εκείνες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης εξασθένισαν ελαφρά

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα βελτιώθηκαν αισθητά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και ενισχύθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.