Λάρισα: Σκορπιός τσίμπησε παιδί στην Αγιά

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 16χρονος που δέχθηκε τσίμπημα από σκορπιό. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το απόγευμα ένας 16χρονος που δέχθηκε τσίμπημα από σκορπιό στην περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα.

Ο νεαρός με οξύ πόνο μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να έχει καταλαβει τι ήταν αυτό που τον τσίμπησε. Αρχικά πίστευαν ότι δέχθηκε δάγκωμα από φίδι, αλλά διαπιστώθηκε ότι τον είχε τσιμπήσει σκορπιός.

Οι γιατροί που τον παρέλαβαν και του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τσίμπημα σκορπιού και άμεσα αντιμετώπισαν το περιστατικό.

Ο 16χρονος παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία του.

