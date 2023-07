Οικονομία

Ρόδος – Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το αυθεντικό βίντεο με το σερβίρισμα δια θαλάσσης

Το βίντεο ντοκουμέντο από το σερβίρισμα δια θαλάσσης αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1. Η έρευνα και οι αντιδράσεις για το περιστατικό.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Το αυθεντικό βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, το οποίο κι έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ρόδου, το οποίο όχι μόνο καταγραφεί τον σερβιτόρο να περπατά στη θάλασσα για να προσφέρει ποτά και φαγητό σε πελάτες που είναι ξαπλωμένοι σε πλωτές εξέδρες, αλλά και το χλευαστικό γέλιο κάποιου από τους παρευρισκόμενους.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου που έχει ήδη ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για το περιστατικό το πρωί κατέθεσαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ρόδου.

Ο εισαγγελέας ζήτησε μάλιστα να προσέλθει στο νησί το σωστό κλιμάκιο τεχνικών που ελέγχουν τους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων και όχι το κλιμάκιο εργασίας που προσήλθε χθες στο γνωστό beach bar και δεν βρήκε καμία παράβαση καθώς έλεγξε μόνο τη νομιμότητα προσλήψεων και αποδοχών.

«Δυστυχώς στην περιοχή μας στο νότιο Αιγαίο δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα. Υπαγόμαστε στον Πειραιά και πρέπει να κατέβουν από Πειραιά για να ελέγξουν τις χιλιάδες επιχειρήσεις. Το τμήμα έχει δικαιοδοσία Πειραιά, νησιά Αργοσαρωνικού και νότιο Αιγαίο. Οι πληροφορίες μας λένε είναι 4 εργαζόμενοι. Δέκα χρόνια το ζητάμε να γίνει. Μόνο στην πόλη της Ρόδου έχουμε 9.500 επιχειρήσεις . Να έρθουν οι επιθεωρητές .Την έκθεσή τους περιμένει και ο εισαγγελέας», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγγλέζος.

Νωρίτερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει ότι, είναι «αδιαπραγμάτευτη για την κυβέρνηση η τήρηση της νομοθεσίας. Δείξαμε αντανακλαστικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προς όφελος των εργαζομένων», συμπλήρωσε.

Με ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο beach bar υπογράμμισαν ότι ούτε εκβιάστηκαν ούτε εξαναγκάστηκαν για να παραδίδουν σχεδόν κολυμπώντας την παραγγελία ενώ ο ιδιοκτήτης μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό υπεραμύνθηκε της απόφασης του.

«Συμφωνήσαμε από την αρχή πως θα δουλεύουν. Το εργατικό κέντρο τι να έρθει να κάνει ; Δεν έχεις δικαίωμα όταν οι υπάλληλοι είναι ευχαριστημένοι τι να πουν ; Τι να μας στείλουν να δουλέψουμε στα ξενοδοχεία για χίλια ευρώ;», είπε σχετικά.

Μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για αμοιβή του σερβιτόρου ύψους 3000 ευρώ και καθημερινά φιλοδωρήματα της τάξης των 500 ευρώ, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού χαρακτηρίζει απορριπτέο τον συγκεκριμένο τρόπο σερβιρίσματος.

«Για υποβρύχιο σέρβις δεν υπάρχει κάποια διάταξη επομένως θα έπρεπε το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ να ασχοληθεί πιο εμπεριστατωμένα. Αν ο συνάδελφός μου την ώρα που ήταν στο νερό λιποθυμούσε ποιος θα τον έπαιρνε χαμπάρι; Υπήρχε κάποιος που τον επόπτευε; Υπήρχε δηλαδή ναυαγοσώστης για τον σερβιτόρο; Σέβομαι την επιθυμία των συνάδελφων να αμείβονται και να εργάζονται με αυτό τον τρόπο αλλά είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω τους 500.000 εργαζομένους στον κλάδο από τέτοιου είδους κανιβαλιστικές διαθέσεις. Κι επειδή η επιχείρηση είναι παράνομη δεν έχει ελεγχθεί δεν έχει ασφάλεια και ο εργαζόμενος δουλεύει σε χώρο επικίνδυνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επισιτισμού – Τουρισμού, Γιώργος Χότζογλου.

Η έρευνα από την Εισαγγελία της Ρόδου συνεχίζεται.

