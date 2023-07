Παράξενα

Λάρισα: Πήγε να…κάψει παρεκκλήσι – Άναψε 58 κεριά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο σκηνικό με γυναίκα να βάζει παρά λίγο φωτιά σε εκκλησάκι, καθώς γέμισε με αναμμένα κεριά όλο το χώρο για τα κεριά.

-

Ένα απίθανο περιστατικό διηγήθηκε εφημέριος μεγάλου Ιερού Ναού στη Λάρισα, το οποίο εκτυλίχθηκε προ ημέρων σε παρακείμενο παρεκκλήσι, με στόχο να… συνετίσει τους πιστούς σχετικά με τον αριθμό των κεριών που ανάβουν!

Όπως εξήγησε, μία κυρία εισήλθε εντός του παρεκκλησίου (ενός χώρου ελάχιστων τετραγωνικών) για να ανάψει κερί και να προσευχηθεί. Τα λεπτά όμως περνούσαν και δεν έβγαινε από αυτό, με αποτέλεσμα άλλος πιστός που περίμενε υπομονετικά να αρχίσει να ανησυχεί. Τελικά λίγο μετά η πιστή εξήλθε του παρεκκλησιού, για να εισέλθει σε αυτό ο άντρας που περίμενε απ’ έξω.

Προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε πως η γυναίκα έμεινε για τόση ώρα μέσα στο χώρο του παρεκκλησιού γιατί ήθελε να ανάψει όχι ένα, ούτε δύο… αλλά 58 κεριά που είχαν κυριολεκτικά γεμίσει το μανουάλι! Η φλόγα δε, που εξέπεμπαν όλα τα κεριά μαζί ήταν τέτοια που η ατμόσφαιρα μέσα σε έναν αρκετά μικρό χώρο είχε γίνε αποπνικτική. Ευτυχώς όμως, ο άντρας άρχισε να σβήνει για να αποφευχθούν τα χειρότερα!

«Έλεος! Ανάψτε ένα κεράκι, αρκεί για όλους! Θα πάρουμε φωτιά! Ούτε εμείς, ούτε οι επίτροποι μπορούν να φρουρούν την εκκλησία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο» ήταν τα λόγια του Ιερέα προς τους πιστούς, που εκτίμησε πως «αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος να αντιληφθεί το τι συνέβη σε έναν τόσο μικρό χώρο, θα είχαμε πάρει φωτιά»!.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κάντζα: Πτώση ατόμου στις γραμμές του Προαστιακού

Πνιγμός - Χανιά: δραματική ανάσυρση λουόμενου χωρίς τις αισθήσεις του (εικόνες)

Ο Βιεϊρίνια “κλείνει” την καριέρα του στην Τούμπα