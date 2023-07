Κοινωνία

Οινόφυτα: Φωτιά σε εργοστάσιο με χρώματα και βερνίκια

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για την κατάσβεση της φωτιάς. Τις συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο με χρώματα και βερνίκοα, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 06:00 σε χώρο εργοστασίου βερνικιών και χρωμάτων και δεν θεωρείται πως κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

