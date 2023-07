Τεχνολογία - Επιστήμη

Απάτη: Κλώνος ιστοσελίδας της “άδειασε” τον λογαριασμό

Πώς οι απατεώνες κατάφεραν να εξαπατήσουν τη γυναίκα και να της πάρουν χρήματα από τον λογαριασμό της, ζητώντας της 0.28 ευρώ.

Θύμα απάτης με την χρήση ιστοσελίδας κλώνου των ΕΛΤΑ Courier είναι μια 60χρονη στην Ρόδο. Πιο συγκεκριμένα, την 30ή Ιουνίου 2023 και περί ώραν 23.50 καταγγέλθηκε από μια 60χρονη ημεδαπή η εξαπάτησή της μέσω υπολογιστή από ώρα 12:42 έως ώρα 18:16 της ίδιας ημέρας.

Την 30ή Ιουνίου 2023 και περί ώραν 12:42 έλαβε μήνυμα SMS στο κινητό της τηλέφωνο από αποστολέα με στοιχεία «INUSMS» το οποίο ανέφερε:

«Παρακαλώ ενημερώστε τη διεύθυνση παράδοσης εντός 24 ωρών» και της επιδείκνυε να ακολουθήσει έναν υπερσύνδεσμο.

Η 60χρονη ανέμενε ένα δέμα από την ΕΛΤΑ Courier και θεώρησε ότι είχε λάβει το μήνυμα για την αποστολή της.

Πάτησε στον υπερσύνδεσμο και μεταφέρθηκε σε σελίδα «κλώνο» της ΕΛΤΑ Courier με διεύθυνση eltagr.top.

Εκεί αναφερόταν ότι η αποστολή του δέματος της απέτυχε και ότι έπρεπε να καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 0,28 ευρώ για την επαναποστολή του.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία της και τα στοιχεία της πιστωτικής της κάρτας της Εθνικής Τράπεζας σε φόρμα εντός της ιστοσελίδας έχοντας πεισθεί ότι η πληρωμή ήταν γνήσια.

Ελαβε μήνυμα επιβεβαίωσης από την τράπεζα στον κινητό της τηλέφωνο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την εισαγωγή κωδικού ασφαλείας.

Περί ώραν 13:52 της ιδίας ημέρας έλαβε ξανά μήνυμα από την τράπεζα, που έλεγε «εισάγετε το ΟΤΡ659581 για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση της κάρτας 1869 στο applewallet» και «η κάρτα σας *1869 έχει ενεργοποιηθεί στο applewallet».

Αργότερα, εντός της ημέρας ενημερώθηκε από την τράπεζα ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή διότι έχει υπερβεί το όριο της κάρτας της.

Μην έχοντας πραγματοποιήσει κάποια συναλλαγή, εισήλθε στο e-banking της Εθνικής Τράπεζας και διαπίστωσε ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα συναλλαγές για αγορές με την πιστωτική της κάρτα στην ιστοσελίδα Aliexpress ύψους 447,84 ευρώ για τις οποίες δεν γνώριζε τίποτα.

Διενεργείται προανάκριση.

Στο μεταξύ, στο ΑΤ Αρχαγγέλου καταγγέλθηκε την 1η Ιουλίου 2023 από έναν 30χρονο ημεδαπό κάτοικο των Στεγνών, ότι ύστερα από μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο την 31η Ιουνίου 2023 για επιβεβαίωση ενεργοποίησης κάρτας στο Google Wallet με κωδικό μιας χρήσης, πίστεψε ότι επρόκειτο να ενεργοποιήσει την χρεωστική του κάρτα και προέβη στις ενέργειες που του ζήτησαν απατεώνες με αποτέλεσμα να αφαιρέσουν από τον λογαριασμό του 2.684,65 ευρώ!

Πηγή:dimokratiki.gr

