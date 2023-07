Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Χασιμότο, αυξητική στήθους και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη και οι συμπαρουσιαστές της, μας καλούν κάθε μέρα στον ΑΝΤ1, για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

-

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Οι αόρατοι διαφανείς νάρθηκες ορθοδοντικής αποτελούν μία νέα προσέγγιση στην ορθοδοντική θεραπεία και η ειδικός ορθοδοντικός Φωτεινή Τσιγγενέ απαντά σε όλες τις απορίες μας.

Ποια προβλήματα αποτελούν παρελθόν με το σωστό facelift; Ο πλαστικός χειρουργός Γιώργος Σκούρας εξηγεί πώς μια ανόρθωση προσώπου και λαιμού μπορεί να μας δώσει μια φρέσκια εμφάνιση.

Επίσκεψη στον πλαστικό για αυξητική στήθους. Η πλαστικός χειρουργός Μαρία Σκολαρίκου εξηγεί ποια είναι η διαδικασία και ποιος ο ρόλος του γιατρού.

Μύθοι και αλήθειες για τη νόσο Χασιμότο. Η ενδοκρινολόγος - διαβητολόγος Παρασκευή Μεντζελοπούλου αναλύει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.

Τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και σε τι διαφέρει από την οστεοαρθρίτιδα; Ο επίκουρος καθηγητής ρευματολογίας Ανδρέας Γουλές αναφέρει ποιες είναι οι επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν στον οργανισμό μας όσο εξελίσσεται η πάθηση.

