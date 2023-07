Κόσμος

Τελ Αβίβ: διπλή επίθεση Παλαιστίνιου σε Ισραηλινούς (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον άνδρα που έβαλε στο στόχαστρο του ομάδα πεζών. Τα μαχαιρώματα, ο αφινιδιασμός και η άμεση αντίδραση των περιοίκων.

Επίθεση με αυτοκίνητο και μετά με μαχαίρι σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έως και 10 άνθρωποι.

Σύμφωνα με αναφορές ενός υγειονομικού, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει μαχαιρωθεί στο Τελ Αβίβ.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι Παλαιστίνιος και εξουδετερώθηκε.

Στα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα φαίνεται κόσμος να προσπαθεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση.

Υπενθυμίζεται πως παράλληλα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στην Δυτική Όχθη, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως η επιχείρηση στην Δυτική Όχθη πλησιάζει στο τέλος της.

Στην επιχείρηση, που ξεκίνησε την Δευτέρα το πρωί (03.07.2023) συμμετέχουν εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού με την υποστήριξη drones.

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι η επιδρομή στον καταυλισμό αυτό στην Τζενίν, με την κωδική ονομασία «Σπίτι και κήπος», έχει στόχο να εξουδετερώσει τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις που κρύβονται εκεί και ευθύνονται για την αύξηση των επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών.