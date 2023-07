Υγεία - Περιβάλλον

Η Αγαπηδάκη ορκίστηκε Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας (εικόνες)

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ήταν απούσα από την ορκωμοσία της Κυβέρνησης καθώς είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό.

Μοναχική και με μια μικρή καθυστέρηση ήταν η ορκωμοσία της Ειρήνης Αγαπηδάκη στην νέα Κυβέρνηση.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκε, σήμερα στις 16:15 στο Προεδρικό Μέγαρο, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ως Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Η αναπληρώτρια πλέον και επίσημα Υπουργός Υγείας, δεν κατάφερε να παρεβρεθεί στην ορκομωσία της Κυβερνησης καθώς, είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊο.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια σε ανάρτησή της που διαχειρίστηκε με χιούμορ την άτυχία αυτή, «Τρία χρόνια δεν κόλλησα covid και τα κατάφερα τώρα. Μπράβο Φαίδων! Θα περάσει κι αυτό και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας με αφοσίωση, όπως πάντα. Είναι σπουδαία η τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να δικαιώσω την επιλογή του. Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες ευχές και τη στήριξη, μου δίνουν δύναμη».

