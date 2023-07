Κοινωνία

Κύκλωμα trafficking: στον ανακριτή οι “εγκέφαλοι” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγούνται ο άνδρας και η γυναίκα που φέρονται ως εγκέφαλοι κυκλώματος μαστροπείας, το οποίο εξάρθρωσε η αστυνομία. Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης τους.

-

Με προφυλάκιση δύο από τους 11 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της 34ης τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν για βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν την δράση του μεγάλου κυκλώματος σωματεμπόρων με θύματα 51 γυναίκες από την Λατινική Αμερική, έληξε η διαδικασία των απολογιών της πρώτης ομάδας κατηγορουμένων.

Μετά από πολύωρη διαδικασία που ξεκίνησε νωρίς το πρωί, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του Έλληνα που φέρεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος trafficking, καθώς και της συζύγου του με αλβανική καταγωγή.

Τρεις κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με την δικογραφία, είχαν υψηλή θέση στην ιεραρχία της ομάδας των σωματεμπόρων, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ελεύθεροι, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Τόσο το ζευγάρι των δύο προσωρινά κρατούμενων, όσο και οι τρεις στους οποίους επιβλήθηκαν όροι για να αφεθούν ελεύθεροι, είναι αντιμέτωποι με τις κακουργηματικές κατηγορίες της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία και κατά συρροή, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

'Αλλοι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κανέναν όρο, ενώ για την υπόθεση θα απολογηθούν αύριο άλλοι 11 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, με τον θεωρούμενο ως αρχηγό της οργάνωσης των σωματεμπόρων να δηλώνει στην δικαστική λειτουργό, ότι είναι νόμιμος ιδιοκτήτης 13 οίκων ανοχής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο "εγκέφαλος" της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να αρνήθηκε τη σωματεμπορία. Οι συγκατηγορούμενοί του φαίνεται να ισχυρίζονται πως είναι απλοί υπάλληλοι των οίκων ανοχής.

Η σύλληψη των 22 φερόμενων μελών του κυκλώματος trafficking που λειτουργούσε με υποομάδες δράσης, έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα ήταν ενεργό και με διεθνείς προεκτάσεις, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020.

Στην δικογραφία αναφέρεται, ότι μέλη του κυκλώματος εξανάγκαζαν τα θύματα - τα οποία υποτίθεται πως τους χρωστούσαν τα χρήματα για την μεταφορά τους κλπ - σε συστηματική εκπόρνευση έναντι ευτελούς οικονομικού ανταλλάγματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Nοίκιαζε αυτοκίνητα από εταιρίες και τα έδινε σε διακινητές μεταναστών

Φωτιά στην Ψάθα - Στη μάχη εναέρια μέσα

Λευκωσία - Γεραπετρίτης: Το Κυπριακό κορυφαία εθνική προτεραιότητά μας