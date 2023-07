Παράξενα

Θεσσαλονίκη: πέταξε στα σκουπίδια χρυσαφικά - “Επιχείρηση” για την επιστροφή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρη "επιχείρηση" στήθηκε για να βρεθούν τα τιμαλφή που πέταξε ο... απρόσεκτος πολίτης.

-

Μία σακούλα με τιμαλφή και χρυσαφικά πέταξε κατά λάθος στον κάδο απορριμάτων μαζί με τα σκουπίδια του πολίτης σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λίγα λεπτά αφότου συνειδητοποίησε το λάθος του διαπίστωσε ότι το συνεργείο αποκομιδής είχε ήδη περάσει και είχε αδειάσει τον κάδο. Ωστόσο, οι άνθρωποι της καθαριότητας δεν είχαν ακόμη απομακρυνθεί από την περιοχή κι έτσι ενημερώθηκαν για το περιστατικό και τους ζητήθηκε να βοηθήσουν, ώστε να βρεθεί η σακούλα και να επιστραφεί στον κάτοχό της.

Η υπηρεσία καθαριότητας κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, που έσπευσε στον χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εκεί είχε μεταφερθεί το απορριμματοφόρο που είχε χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή από το επίμαχο σημείο. Παρουσία στελεχών της ΕΛΑΣ, οι εργαζόμενοι της καθαριότητας άδειασαν το απορριμματοφόρο, εντόπισαν τη σακούλα και την επέστρεψαν στον κάτοχό της.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόη βέρα – ΠΟΥ: Ενδέχεται να μπει στη λίστα με τις πιθανές καρκινογόνες ουσίες

Ουκρανία – Ζαπορίζια: Παιχνίδια… πολέμου γύρω από τον πυρηνικό σταθμό

Καιρός: συννεφιά, μπόρες και ζέστη την Τετάρτη