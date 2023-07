Life

SOUNDIS.GR: podcast “Beauty Diaries” με την Έφη Ανέστη

Μια σειρά podcast από την beauty editor Έφη Ανέστη, με όσα "νόμιζες ότι ξέρεις καλά" και όσα πρέπει να γνωρίζεις.

Το πιο… «αλλιώτικο» podcast ομορφιάς, με την Έφη Ανέστη είναι εδώ! Η αγαπημένη beauty editor μετράει 25 χρόνια στο ρεπορτάζ των καλλυντικών και δηλώνει πάνω απ’ όλα «λάτρης των λέξεων που φωτίζουν επιδερμίδα και ψυχή». Η expert ήρθε στο SOUNDIS για να μοιραστεί μαζί μας απίθανες ιστορίες αγαπημένων brand και κορυφαίων προϊόντων σε κάθε κατηγορία, αλλά και μικρές συμβουλές που θέλουμε όλοι να υιοθετήσουμε!

Η Έφη Ανέστη μαζί με το podcast της “Beauty Diaries” ήρθε στο SOUNDIS.GR προκειμένου να «απασχολήσει» την beauty πλευρά μας. Ετοιμαζόμαστε να αποστηθίσουμε λέξεις και αισθήσεις από τις συνεντεύξεις ωραίων ανθρώπων που θα ανοίγουν το νεσεσέρ και… την καρδιά τους. Παρέα θα αποκωδικοποιήσουμε το δικό της υπέροχο motto: «η ομορφιά είναι συναίσθημα»!

Συντονιζόμαστε στο SOUNDIS.GR και ανακαλύπτουμε τα μυστικά της ομορφιάς μέσα από το νέο podcast “Beauty Diaries”!

Βρείτε ΕΔΩ το πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast Beauty Diaries.

1ο επεισόδιο: Nice to meet you

Στο πρώτο επεισόδιο του Beauty Diaries Podcast, η Έφη σε καλωσορίζει στον υπέροχο «ομορφοχαμό» της, αποκαλύπτοντας τις πιο… «αλλιώτικες» δημοσιογραφικές πλευρές της, τα πρώτα της βήματα στο χώρο της ομορφιάς και φυσικά όλα όσα η ίδια αγαπάει να μοιράζεται… Αν την ακολουθήσεις, την ακούσεις και την αισθανθείς το «η ομορφιά είναι συναίσθημα» θα γίνει και το δικό σου αγαπημένο motto!

