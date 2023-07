Κοινωνία

Λαύριο: Εκκενώθηκε κατάληψη δομής προσφύγων (εικόνες)

Πρωινή επιχείρηση για την εκκένωση της κατάληψης απο την Αστυνομία. Που μεταφέρθηκαν οι διαμένοντες, μεταξύ των οποίων ήταν αρκετά παιδιά.

Εκκενώθηκε το πρωί της Τετάρτης, η κατάληψη δομής προσφύγων στο Λαύριο. Οι 53 διαμένοντες (26 άνδρες, 8 γυναίκες και 19 παιδιά) μεταφέρθηκαν, με ασφάλεια, σε υφιστάμενες δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε νωρίς σήμερα (05-07-2023) το πρωί, για την εκκένωση κτιρίου που λειτουργούσε από το 1947 αρχικά νόμιμα και τα τελευταία χρόνια τελούσε υπό κατάληψη.

Από το κτίριο μεταφέρθηκαν συνολικά -53- άτομα (26 άνδρες, 8 γυναίκες και 19 παιδιά), σε υφιστάμενες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εκκένωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ηρεμίας και χωρίς να προβληθεί αντίσταση, έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ατόμων καθώς το συγκεκριμένο κτίριο ήταν ακατάλληλο για διαμονή.

Με το πέρας της επιχείρησης το κτίριο αποδόθηκε στο Δήμαρχο του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς τον Απρίλιο του 2023 με τροπολογία της Κυβέρνησης η εν λόγω έκταση παραχωρήθηκε από το Δημόσιο στον Δήμο".

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρεται:

"Με απόλυτη ασφάλεια ολοκληρώθηκε, σήμερα το πρωί, η μετεγκατάσταση των τελευταίων, κουρδικής καταγωγής, διαμενόντων σε κτίριο του Λαυρίου. Πρόκειται για 53 άτομα, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε οργανωμένη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου διασφαλίζεται η καλή διαβίωσή τους. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει ειδοποιήσει, με έγγραφο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση, που χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, είναι επικίνδυνη για την ασφαλή διαμονή ανθρώπων.

Μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης το κτίριο θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του που είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής. Πρωταρχικός και πάγιος στόχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ασφαλείς δομές, οι οποίες σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τουρκικό ενδιαφέρον για την εκκένωση

Δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ αναφέρει ότι "Το στρατόπεδο του Λαυρίου, γνωστό ως ’ Καντίλ της Ελλάδας’, έκλεισε!"

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου ήταν γνωστό ότι η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες τρομοκράτες –προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν εναντίον της Τουρκίας Υποστηρίζει ότι είναι γνωστό ως το «Καντίλ» της Ελλάδας.

Η εφημερίδα επικαλείται ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με την οποία 53 άτομα που διαμένουν στον καταυλισμό μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επικαλείται ακόμη και αναφορές στον ελληνικό τύπο ότι η Τουρκία βλέπει ως «φωλιά του τρόμου», και ότι η απόφαση να κλείσει θα ευχαριστούσε την Τουρκία.





