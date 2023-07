Κόσμος

Τουρκία: Ανήλικη νύφη σώθηκε από ανάρτηση

Ένα κορίτσι 15 ετών σώθηκε λόγω ανάρτησης που έκανε στα social media.

Μία κοπέλα που παντρεύτηκε στα 15 της χρόνια σώθηκε λόγω ανάρτησης που έκανε, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Συγγνώμη, παντρευτήκατε ποτέ στην ηλικία των 15;» έγραψε μια κοπέλα που φέρεται να αναγκάστηκε να παντρευτεί στο Nigde, στον λογαριασμό της στα social media.

Η ανάρτηση προκάλεσε σάλο. Μετά το περιστατικό, η περιφερειάρχης και το υπουργείο έκαναν δήλωση και ανακοινώθηκε ότι το παιδί τοποθετήθηκε στο ίδρυμα του υπουργείου.

