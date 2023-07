Πολιτική

ΠΑΣΟΚ σε Λοβέρδο: Καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές

Η λακωνική απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στην παραίτηση του Ανδρέα Λοβέρδου.

Με λακωνικό τρόπο τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την αποχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου, καθώς την σχολίασε με μόλις εννέα λέξεις: «Καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής σήμερα, γνωστοποιώντας την απόφασή του, την οποία στήριξε σε πολιτικούς λόγους, μέσω ανακοίνωσης στην οποία ανέφερε:

Από σήμερα παραιτούμαι από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμαι επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μία άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κινήματος.

Εύχομαι στον Πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους.

ΥΓ: Για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που με αγάπησαν και αγάπησα: η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ΄όλα είναι πεντακάθαρη.

