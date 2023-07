Οικονομία

Βαρουφάκης για δημοψήφισμα 2015: ήταν αυταπάτη το "όχι";

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη για την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και τα διλήμματα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε τη σημερινή επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015, αναρτώντας ένα μακροσκελές κείμενό του στα social media για το αποτέλεσμά του.

Στην παρέμβασή του ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 και τότε υπουργός Οικονομικών, θέτει το δίλημμά αν τελικά… «Ήταν αυταπάτη το ΟΧΙ; Ή ήταν κορυφαία στιγμή λαϊκής ωριμότητας και δημοκρατικής ειρηνικής επανάστασης;»

«5η Ιουλίου 2023. 8 χρόνια από το ΟΧΙ που συγκλόνισε τον κόσμο. 2 εβδομάδες μετά την ήττα του/μας στις εκλογές. Και το ερώτημα παραμένει: Ήταν αυταπάτη το ΟΧΙ; Ή ήταν κορυφαία στιγμή λαϊκής ωριμότητας και δημοκρατικής ειρηνικής επανάστασης;», έγραψε ο Γ. Βαρουφάκης.

