Κλιματική Αλλαγή: Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας μέσα σε δύο μέρες

Μέσα σε δύο μέρες κατερρίφθη το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε, για λίγο, η Δευτέρα 3 Ιουλίου, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις αμερικανικού μετεωρολογικού παρατηρητηρίου.

Κατά την Τρίτη 4η Ιουλίου, η μέση θερμοκρασία του αέρα και της επιφάνειας του πλανήτη μετρήθηκε στους 17,18°C από οργανισμό που υπάγεται στην Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η μέτρηση ξεπερνά κατά πολύ τους 17,01°C που μετρήθηκαν την προηγούμενη ημέρα, της Δευτέρας 3 Ιουλίου, κατά την οποία καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ των 16,92°C, που είχε μετρηθεί στις 14 Αυγούστου 2016 και επαναλήφθηκε στις 24 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία των Εθνικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Πρόγνωσης της NOAA και χρονολογούνται από το 1979.

Η θερμοκρασία του αέρα, που κυμαίνεται ανάμεσα στους 12°C και 17°C κατά μέσο ημερήσιο όρο κατά την διάρκεια του έτους, βρισκόταν κατά μέσον όρο στους 16,20°C στις αρχές του Ιουλίου στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 1979 και το 2000, σύμφωνα με αυτό το σύστημα μέτρησης.

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δικές του μετρήσεις για την Δευτέρα 3 Ιουλίου επιβεβαίωσαν ότι ήταν η θερμότερη ημέρα στην «βάση δεδομένων ERA5» που χρονολογείται από το 1940, όμως τα στοιχεία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τις 4 Ιουλίου.

Τα ρεκόρ αυτά, που θα πρέπει ακόμα να επιβεβαιωθούν, κινδυνεύουν και πάλι να καταρριφθούν σύντομα, καθώς στο βόρειο ημισφαίριο ξεκινά η θερινή περίοδος και η μέση παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι το τέλος του Ιουλίου-αρχές Αυγούστου.

Στις αρχές του Ιουνίου, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν οι υψηλότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί για την περίοδο αυτή του έτους από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, καταρρίπτοντας τα προηγούμενα ρεκόρ με αρκετή απόσταση.

Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν πιθανόν πρόγευση της επίδρασης του φαινομένου El Nino - το οποίο συνδέεται με αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών - ενισχυόμενου από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου.

Στις 8 Ιουνίου, η NOAA είχε ανακοινώσει την επίσημη έλευση του El Nino εκτιμώντας ότι «πιθανόν να προκαλέσει νέα ρεκόρ θερμοκρασιών» σε ορισμένες περιοχές.

Τον Ιούνιο, σειρά ρεκόρ καταρρίφθηκαν στην Ασία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει ποτέ καταγραφεί. Το Μεξικό και το Τέξας επλήγησαν από ακραία κύματα ζέστης.

