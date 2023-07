Κόσμος

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: άνοιξε η διαθήκη του

Πώς θα μοιραστεί η αμύθητη περιουσία του πρώην Ιταλου πρωθυπουργού που έφυγε από τη ζωή.

Η διαθήκη του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος πέθανε στις 12 Ιουνίου, "άνοιξε" σήμερα στο Μιλάνο και το περιεχόμενό της αναγνώσθηκε ενώπιον δύο δικηγόρων.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα πέντε παιδιά του "Καβαλιέρε" γνωρίζουν όλα όσα αναφέρονται στην διαθήκη. Τα όσα όρισε ο Ιταλός μεγιστάνας, όμως, σχετικά με την κινητή και ακίνητη αυτή περιουσία, που περιλαμβάνει τρία τηλεοπτικά κανάλια, έναν εκδοτικό οίκο, μια εταιρία ασφαλειών και μια ποδοσφαιρική ομάδα, δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν από τα μέσα ενημέρωσης.

Το κύριο ερώτημα είναι αν η συνολική περιουσία, η αξία της οποίας εκτιμάται γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μοιραστεί σε ίσα ποσοστά ανάμεσα στα πέντε παιδιά του Μπερλουσκόνι (απέκτησε δύο από τον πρώτο γάμο του και τα τρία μικρότερα από τον δεύτερο, με τη Βερόνικα Λάριο) και αν η οικονομική αυτοκρατορία του "μίστερ τιβί" θα παραμείνει ενωμένη ή αν ορισμένες εταιρίες πρόκειται να πουληθούν.

