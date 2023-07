Πολιτική

Πάνος Καμμένος: Το Grexit, η παρέμβαση Ομπάμα και η παγίδα των “Πρεσπών”

Αποκαλυπτικός ήταν ο Πάνος Καμμένος στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αρένα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αρένα» μίλησε για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια ο Πάνος Καμμένος. Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα έκανε δηλώσεις για το δημοψήφισμα και τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και προβλέψεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες θα συζητηθούν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε αποδεχθεί την πρόταση Σόιμπλε, ο οποίος μετά το δημοψήφισμα εισηγήθηκε έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας «εκβιάστηκε» για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Αναφερόμενος στην 17ωρη διαπραγμάτευση που κατέληξε στη συμφωνία για το 3ο μνημόνιο, ο Πάνος Καμμένος υποστήριξε ότι αυτή έγινε με παρέμβαση Ομπάμα στον Ολάντ.

«Το 2015 η Ελλάδα αποφάσισε να αλλάξει γεωπολιτικά και να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ», είπε και συμπλήρωσε πως ο ίδιος μετέφερε στις ΗΠΑ πως θα προχωρήσει η επέκταση της βάσης της Σούδας, θα αναβαθμιστεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα προχωρήσει και μία σειρά άλλων ενεργειών προκειμένου, αντί της Τουρκίας η Ελλάδα να μετατραπεί στον βασικό σύμμαχο της Αμερικής στη Μεσόγειο.

Υποστήριξε πως Τσίπρας – Βαρουφάκης και Καμμένος συναντήθηκαν πριν από το Eurogroup στον 24ο όροφο ξενοδοχείου, όπου και άκουσε τις απόψεις Βαρουφάκη περί εξόδου από το ευρώ κι ήταν ο ίδιος που πήρε την πρωτοβουλία επικοινωνίας με τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα με την ομόλογό του, Νούλαντ, ώστε να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ για να λήξει η διαπραγμάτευση, όπως και έγινε.

«Πράγματι ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια ο Ομπάμα μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ μεσολάβησαν και έτσι έκλεισε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο. Η συμφωνία έκλεισε επειδή η Ελλάδα στράφηκε στις ΗΠΑ. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να ειπωθεί. Έκανα τρία χρόνια να μιλήσω γιατί δεν ήθελα να εμπλακώ στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αφού ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αποσυρθεί, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να μάθει την αλήθεια», είπε ο άλλοτε πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

«Παγίδα η Συμφωνία των Πρεσπών»

Μιλώντας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ότι ήταν παγίδα που μπήκε στον Αλέξη Τσίπρα, με δώρο το Νόμπελ Ειρήνης.

«Η συνεργασία μας με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν έντιμη μέχρι τις Πρέσπες. Εμείς είχαμε κάνει το 2014 μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία δεν θα άνοιγε η κυβέρνηση το θέμα των Σκοπίων. Δεν τον πίεσε η Αριστερά τον Τσίπρα για να κάνει αυτή τη συμφωνία. Τον πίεσε η Γερμανία και οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ. Με τους Αμερικανούς είχαμε συμφωνήσει πως θα υπήρχε μια τριμερής στρατιωτική συνεργασία αλλά όχι για το όνομα. Αλλά όλα αυτά ανατράπηκαν. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια παγίδα που έθεσαν στον Τσίπρα οι Γερμανοί με δώρο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης»!

Είπε δε πως, «ένα βράδυ στην χειμερινή κατοικία του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς», βρέθηκε σε συζήτηση στην οποία οι Γερμανοί ήταν αυτοί που επέμεναν να προχωρήσει συμφωνία με τα Σκόπια και όχι οι Αριστεροί στην Ελλάδα. «Είπα τότε στον Αλέξη Τσίπρα πως εάν προχωρήσει κάτι τέτοιο εγώ θα φύγω από την κυβέρνηση».

Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας τη δήλωση Τσίπρα περί «αναγκαίου κακού» για τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, εκτίμησε πως έχασε ψήφους, ενώ είπε πως «η συνεργασία μας ήταν άριστη με μόνη κηλίδα τη Συμφωνία των Πρεσπών», είπε.

Όσο για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα είπε πως έπαθε «τεράστια πολιτική ζημιά» περνώντας πολιτικές όπως η συμφωνία με τις ΗΠΑ και στη συνέχεια δεν τις στήριξε όταν συνεχίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία.

«Με υλικά κατεδαφίσεως δεν αλλάζεις το κόμμα, πήρε στελέχη αποτυχημένα από το ΠΑΣΟΚ», είπε για τις επιλογές Τσίπρα.

Ενώ εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «τελειώσει» και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη μεγαλύτερη νίκη μετά το 1974. Σύμφωνα με τον Πάνο Καμμένο, ήταν η πολιτική του Αλέξη Τσίπρα που τον οδήγησε στη συρρίκνωση και τελικά στην παραίτηση.

Ερωτηθείς για το αν θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας, εκτίμησε πως δεν θα το κάνει, αλλά ακόμα κι αν το κάνει δεν θα επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση, τέλος, για το αν ο ίδιος θα επέστρεφε στην πολιτική, είπε πως, «για εμένα η πολιτική έχει τελειώσει, υπηρέτησα 28 χρόνια βουλευτής, 7 χρόνια υπουργός, υπάρχουν νεότεροι που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Αν μπορέσω να βοηθήσω με την συμβολή μου, να το κάνω, αλλά έχω αποσυρθεί. Εμείς βάλαμε στόχο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και τη βγάλαμε».

