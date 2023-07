Οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Κατασχέθηκαν δεκάδες χιλιάδες προϊόντα “μαϊμού”

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 4 σταμπωτικά μηχανήματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Σε 10.316 ανέρχονται τα τεμάχια απομιμητικών προϊόντων εκ των οποίων τα 8.599 με στάμπες εμπορικών σημάτων που εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν μετά από έλεγχο που διενήργησε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης σε βιοτεχνία ενδυμάτων και υποδημάτων στο Περιστέρι Αττικής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά από σχετικές πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 4 σταμπωτικά μηχανήματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

«Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια» καταλήγει η ανακοίνωση.

