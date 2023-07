Life

“Ο Πρώτος από εμάς” έρχεται στον ΑΝΤ1 - Ξεκίνησαν τα γυρίσματα (εικόνες)

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 με αγαπημένους πρωταγωνιστές. Εικόνες από τα γυρίσματα και βίντεο από τη φωτογράφιση των πρωταγωνιστών.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή;

«O Πρώτος από εμάς», μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2023 στον AΝΤ1 για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω. Ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν.

Τα γυρίσματα της νέας δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1 ξεκίνησαν και οι πρωταγωνιστές της είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσουν πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

Έξι φίλοι με διαφορετικές ανάγκες, καθημερινότητα, όνειρα και αγωνίες θα έρθουν αντιμέτωποι με κάτι αναπάντεχο. Κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους ο ένας από αυτούς, ο Άλκης, καταρρέει. Η ιατρική γνωμάτευση θα τον οδηγήσει σε έναν δύσκολο δρόμο, συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα στη ζωή μπορούν να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δίπλα του, όμως, σε αυτή την ανηφόρα θα έχει τους φίλους του. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, όπως στα εύκολα έτσι και στα δύσκολα. Η ιατρική περιπέτεια του κολλητού τους θα κάνει όλα τα μέλη της παρέας να επαναπροσδιορίσουν τους εαυτούς τους, τα θέλω και τις ανάγκες τους. Θα δουν τη ζωή από μια νέα οπτική, θα συνειδητοποιήσουν ότι αξίζει να ζουν όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως πρέπει και οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα προς το καλύτερο. Αποκαλύψεις, συγκρούσεις, απρόσμενοι έρωτες και η δύναμη της πραγματικής φιλίας κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.

Ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, γιατί η ζωή δεν ξεκινά μόνο μία φορά!

Η σειρά «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2023-2024.

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Η εκπομπή 'Το Πρωινό" βρέθηκε στη φωτογράφιση των πρωταγωνιστών, οι οποίοι μίλησαν για τους ρόλους τους στη νέα σειρά του ΑΝΤ1.

