“Ζήσε αλλιώς”: θυροειδής, ευρυαγγείες και σωστή διατροφή

Η Σοφία Αλιμπέρτη και οι συμπαρουσιαστές της, μας καλούν κάθε μέρα στον ΑΝΤ1, για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πότε πρέπει να χειρουργείται ο θυρεοειδής αδένας; Ο Σταύρος Τσιριγωτάκης, χειρουργός θυρεοειδούς, απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Τι είναι οι ευρυαγγείες και πότε πρέπει να μας ανησυχήσουν; Ο αγγειοχειρουργός αγγειολόγος Κώστας Ξηρομερίτης μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές.

Η πιο hot θεραπεία του καλοκαιριού είναι η μη ενέσιμη μεσοθεραπεια και η skin expert Αγγελική Αργύρη εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε.

Ο σεφ Πέτρος Συρίγος ετοιμάζει υπέροχα μύδια Πιερίας αχνιστά με μάραθο.

Ο σωστός συνδυασμός τροφών μπορεί να κάνει τη διαφορά και ο διαιτολόγος - διατροφολόγος Αναστάσιος Παπαλαζάρου μάς δείχνει γιατί η σωστή διατροφή δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο!

