Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Τόσο η Πυροσβεστική όσο και οι εθελοντές, αλλά και οι κάτοικοι, έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Ιουλίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια.

Τόσο η Πυροσβεστική όσο και οι εθελοντές, αλλά και οι κάτοικοι παράλληλα, δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να μην υπάρχει επέκταση της φωτιάς και να την κρατήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και τα εναέρια μέσα – τέσσερα αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο – για να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις.

Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 82 πυροσβέστες, με 24 οχήματα, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες.

Να σημειωθεί πως οι άνεμοι που πνέουν αυτή την ώρα στην περιοχή είναι 2-3 μποφόρ και δεν απειλούνται ούτε κατοικημένες περιοχές, αλλά ούτε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, καθώς η φωτιά μαίνεται κατά την αντίθετη φορά.

Εικόνες: eviazoom

Σύλληψη για τη φωτιά

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλιβερίου, ένας ηλικιωμένος, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε δασική έκταση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καπνίσματος μελισσοκυψελών, στη θέση Μηλάκι της Τ.Κ. Καλεντζίου του δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για την εικόνα της φωτιάς, με το πρώτο φως της ημέρας.

