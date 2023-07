Αθλητικά

Wimbledon: Στη μάχη Τσιτσιπά – Μάρεϊ νίκησε… το σκοτάδι

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, αλλά θα συνεχίσει με την πλάτη στον τοίχο, μετά την αντεπίθεση του Σκωτσέζου.

Σε δύο δόσεις θα ολοκληρωθεί ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άντι Μάρεϊ, για τον 2ο γύρο του Wimbledon καθώς λόγω του προχωρημένου της ώρας το ματς διεκόπη στο 3ο σετ και ενώ ο 36χρονος Σκοτσέζος άσος προηγείτο με 2-1 σετ.

Ο Έλληνας τενίστας Νο5 στον κόσμο, ξεκίνησε πολύ καλά και πήρε στο τάιμ μπρέικ το πρώτο σετ.

Ωστόσο ο Μάρεϊ, Νο40 στην παγκόσμια κατάταξη έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και ισοφάρισε 1-1 στο τάι μπρέικ και πάλι.

Με τη στήριξη του κοινού ο Σκοτσέζος τενίστας που στο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο φορές το Γουίμπλεντον κατάφερε να επικρατήσει με 6-4 games στο τρίτο σετ και μπαίνει πια από θέση ισχύος στον αγώνα που θα ολοκληρωθεί σήμερα.

