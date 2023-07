Κόσμος

Ιταλία: Φονική φωτιά σε γηροκομείο (εικόνες)

Τραγωδία σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο. Νεκροί και τραυματίες από φωτιά σε οίκο ευγηρίας.

Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας στον οίκο ευγηρίας «Ντέι Κόνιουτζι» στο Μιλάνο. Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόκειται για πέντε γυναίκες κι έναν άνδρα.

Πάνω από δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι εβδομήντα ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πολλοί με αναπνευστικά προβλήματα.

Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερις ομάδες της πυροσβεστικής της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Τα αίτια της φωτιάς στον οίκο ευγηρίας, που ανήκει στον δήμο του Μιλάνου, δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Στη δομή φιλοξενούνταν μεταξύ άλλων ασθενείς με άνοια.

