Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Παράλυτος έμεινε ο 19χρονος που έκανε βουτιά από προβλήτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του νεαρού να κάνει βουτιά από την κεντρική προβλήτα της Περαίας είχε τραγικές συνέπειες.

-

Βαριά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» ο 19χρονος Σύριος που χτύπησε μετά από βουτιά στη θαλάσσια περιοχή της Περαίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός αποφάσισε να κάνει βουτιά από την κεντρική προβλήτα της Περαίας.

Στάθηκε άτυχος, όμως, καθώς από τη βουτιά είχε ως αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος στα πόδια, εμφανίζοντας σημάδια ημιπληγίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε και διεκόμισε τον τραυματία, καθώς και στελέχη του Λιμενικού, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο να διεξάγει την προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: ThessToday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα - Νεκρό άλογο: Τι έδειξε η νεκροψία

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Αμαζόνιος: Η αποψίλωση του τροπικού δάσους μειώθηκε κατά 33,6%