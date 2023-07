Κοινωνία

Ληστεία στην Κερατέα: Νύχτα τρόμου για ζευγάρι

Κουκουλοφόροι τους έδεσαν και απειλώντας ότι θα τους σκοτώσουν, πήραν χρήματα και κοσμήματα και διέφυγαν.

Εφιαλτική νύχτα για ένα ζευγάρι στη μονοκατοικία που διαμένουν στην Κερατέα. Τρεις ληστές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο σπίτι γύρω στις 21:30 και με την απειλή όπλου τους έδεσαν.

Συγκεκριμένα, οι κακοποιοί τους έδεσαν τα χέρια με πλαστικά δεματικά και τους απειλούσαν ότι θα τους σκοτώσουν αν δεν τους αποκαλύψουν πού έχουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Οι δράστες αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό και κοσμήματα και διέφυγαν. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν στην αυλή ένα πιστόλι ρέπλικα χωρίς γεμιστήρα, το οποίο προφανώς πέταξαν κατά την διαφυγή τους.

Ο 75χρονος και η 65χρονη σύζυγός του αναμένεται σήμερα να δώσουν κατάθεση, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών.

