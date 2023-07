Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος - Καυστικό υγρό: Αγωνία για τον 9χρονο που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση ο 9χρονος που ήπιε καυστικό υγρό. Με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται το παιδί από τη Ρόδο το οποίο κατάπιε καυστικό υγρό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγοράκι έχει υποστεί βλάβες στον οισοφάγο και στο στομάχι από το καυστικό υγρό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του έχει ήδη χορηγηθεί παρεντερική θεραπεία με τους γιατρούς να αντιμετωπίζουν συντηρητικά, σε αυτή τη φάση, το περιστατικό.

Το περιστατικό έγινε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, στο χωριό Απολακκιά της Νότιας Ρόδου.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου όπου εκεί οι γιατροί έκριναν ως σοβαρή την κατάστασή του και αποφάσισαν την αεροδιακομιδή του στην Αθήνα.

