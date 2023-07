Κοινωνία

Πανελλαδικές - Μηχανογραφικό: Ξεκινά η υποβολή του - Η διαδικασία

Απο σήμερα θα μπορούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία. Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας.

-

Απο σήμερα, Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023(στις 13:00), και έως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 (24:00) θα μπορούν οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο.

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΑΕΙ

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μελετήσουν και να το επεξεργαστούν και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου (Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου) το αργότερο έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00μ.μ.. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης, όπου απαιτείται, και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ).

Μετά την υποβολή του Μηχανογραφικού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους θα είναι δυνατή, μόνο εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μηχανογραφικού και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Όπως έχει ενημερώσει σχετικά το υπουργείο Παιδείας, όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειό τους τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας ή τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν:

Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2023, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2021 ή 2022, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Συγκεκριμένα, για τους υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021, ενώ για τους υποψηφίους του 10% έτους 2022 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2022.

Σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκονται στην εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου στο μενού «Χρήσιμα Έγγραφα».

Υπενθυμίζεται ότι οι ΕΒΕ προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις ΕΒΕ εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε ΕΒΕ, το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία - εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα - και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος.

Για το Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

Όσον αφορά στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, οι υποψήφιοι στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 (24:00), με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή δεν θυμούνται το password, θα πρέπει να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2023. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2023. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, έγινε ή γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Γενικές Πληροφορίες

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων (ΜΔ και ΠΜΔ) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου και επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και τη Δευτέρα 17-7-2023. Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).