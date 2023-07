Παράξενα

Ηράκλειο: 17χρονος θεριακλής έκανε άνω κάτω την πτήση του και συνελήφθη

Ο 17χρονος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο, το πλήρωμα του έκανε συστάσεις κι ακολούθησε μπάχαλο…

Σε περιπέτειες έβαλε νεαρό επιβάτη πτήσης η εξάρτησή του από την νικοτίνη. Αντί να ταξιδέψει, όπως σκόπευε, για την πατρίδα του, το Ισραήλ, βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αερολιμένα Ηρακλείου, αφού προηγουμένως αναστάτωσε με τη συμπεριφορά του το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες του.

Ο 17χρονος Ισραηλινός, χθες, Πέμπτη 6 Ιουλίου, μπήκε στο αεροσκάφος που θα εκτελούσε την πτήση από το Ηράκλειο με προορισμό το Τελ Αβίβ και, ως θεριακλής, επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο.

Το πλήρωμα τον αντιλήφθηκε και του έκανε τις σχετικές συστάσεις, οι οποίες, ωστόσο, πυροδότησαν την αντίδρασή του. Μάλιστα, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην ΕΡΤ, έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να σπάσει ένα κάθισμα.

Ο πιλότος ενημέρωσε τις Αρχές και ο 17χρονος συνελήφθη, με αποτέλεσμα να χάσει την πτήση του.

