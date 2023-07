Life

“Οι Προδότες”: Ο μεγάλος τελικός απόψε στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Έφτασε η στιγμή της αποκάλυψης! Ποιοι θα πάρουν το Έπαθλο; Πιστοί ή Προδότες; Η απάντηση στον ΑΝΤ1, στις 9 το βράδυ...

Έφτασε η στιγμή της αποκάλυψης! Ποιοι θα πάρουν το Έπαθλο; Πιστοί ή Προδότες;

Μέχρι τώρα, πολλοί Πιστοί, ο ένας μετά τον άλλον, απέτυχαν, αφού είτε δολοφονήθηκαν, είτε εκδιώχθηκαν στη Στρογγυλή Τράπεζα. Κάποιοι Προδότες αποκαλύφθηκαν στην πορεία του παιχνιδιού και 2 νέοι στρατολογήθηκαν. Οι δολοφονίες συνεχίστηκαν και απόψε φτάνουμε μετά από πολλές ίντριγκες και συνωμοσίες στον Μεγάλο Τελικό, αλλά και σε μια πολύ φορτισμένη και κρίσιμη Στρογγυλή Τράπεζα. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδέχεται τους 2 Προδότες, τους Κωνσταντίνο Μ. και Γιώργο Τ., και τους 4 Πιστούς που έχουν απομείνει, τις Γωγώ Ρ., Αναστασία Π., Αναστασία Τ. και Εύα Κ. Θα καταφέρουν οι Πιστοί να διώξουν Προδότη; Ή έχουν χάσει το παιχνίδι οριστικά; Ποιος θα κερδίσει το έπαθλο; Απόψε στις 21:00, σας καλωσορίζουμε στον Μεγάλο Τελικό των «Προδοτών»!

Στο χθεσινό επεισόδιο

Οι Πιστοί καταφθάνουν στην αίθουσα του πρωινού και ανακαλύπτουν ότι δεν λείπει κανείς, γεγονός που τους κάνει να αναρωτιούνται αν οι Προδότες προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Κωνσταντίνο που είχε την Ασπίδα Προστασίας. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, όμως, τους ενημερώνει ότι δεν έχει γίνει απόπειρα δολοφονίας, αλλά ότι οι Προδότες έβαλαν 3 άτομα στο απόσπασμα: τον Γιώργο Τάλια, την Εύα και την Αναστασία Πασιά. Η αποκάλυψη των υποψήφιων θυμάτων δημιουργεί σύγχυση στο στρατόπεδο των Πιστών.

Οι 4 εναπομείναντες Πιστοί έχουν αντιληφθεί ότι εάν δεν διώξουν έναν Προδότη στη Στρογγυλή Τράπεζα, τότε έχουν χάσει το παιχνίδι και το άγχος τους έχει ανέβει στα ύψη. Η δύο Αναστασίες φαίνεται να εμπιστεύονται η μία την άλλη, η Εύα εμπιστεύεται τον Γιώργο και η Γωγώ τον Κωνσταντίνο.

Στην προτελευταία τους Αποστολή, οι 6 παίκτες καταφέρνουν να περάσουν δια πυρός και σιδήρου και να προσθέσουν στο Τελικό Έπαθλο 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια μπαίνουν όλοι στο Οπλοστάσιο, αλλά και πάλι η Ασπίδα πέφτει στα χέρια ενός Προδότη: του Κωνσταντίνου. Το Στιλέτο, όμως, που δίνει στον κάτοχό του διπλή ψήφο στην Στρογγυλή Τράπεζα, το βρίσκει η Εύα.

Κι ενώ οι 6 παίκτες αναπολούν τις καλύτερες στιγμές που έζησαν στους Προδότες, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τους έχει ετοιμάσει μια... άσκηση εμπιστοσύνης: ένας-ένας πρέπει να επιλέξουν το άτομο που εμπιστεύονται περισσότερο στο παιχνίδι. Ο μόνος που δεν επιλέγεται είναι ο Κωνσταντίνος Μ., ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ένα δίλημμα: μπορεί είτε να πάρει τις 8.000 ευρώ που κέρδισαν στην σημερινή Αποστολή και να αποχωρήσει από το παιχνίδι, είτε να αφήσει τα χρήματα στο κοινό Έπαθλο και να παραμείνει. Ο Κωνσταντίνος αρνείται να πάρει τα χρήματα, ελπίζοντας ότι έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπαικτών του. Οι συμπαίκτες του προσπαθούν να αναλύσουν την απόφασή του.

Και κάπως έτσι φτάνουμε σε μια εξαιρετικά φορτισμένη και πολύ κρίσιμη Στρογγυλή Τράπεζα, όπου οι κατηγορίες εκτοξεύονται προς πάσα κατεύθυνση. Όλοι λαμβάνουν ψήφους, το αποτέλεσμά όμως θα το κρίνει η Εύα με το στιλέτο της, το οποίο της δίνει διπλή ψήφο.

Στο αποψινό επεισόδιο

Στην Στρογγυλή Τράπεζα, η Εύα αποκαλύπτει την ψήφο της και καθορίζει τη συνέχεια του Παιχνιδιού.

Στο Κονκλάβιο σφραγίζεται η μοίρα ενός εκ των Πιστών που είναι στο Απόσπασμα.

Η μέρα του Μεγάλου Τελικού ξημερώνει και οι εναπομείναντες παίκτες συγκεντρώνονται για τελευταία φορά στην αίθουσα του πρωινού, για να ανακαλύψουν ποιος πιστός δολοφονήθηκε, αλλά και τι τους περιμένει στη συνέχεια.

Οι παίκτες φεύγουν για την τελευταία τους Αποστολή, η οποία μπορεί να προσθέσει μέχρι και 15.000 ευρώ στο Έπαθλο του Τελικού. Η Αποστολή που τους περιμένει είναι μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη απ’ ό,τι μπορεί να είχαν φανταστεί.

Φτάνει η ώρα της τελευταίας Στρογγυλής Τράπεζας. Ένας ακόμη παίκτης θα αποχωρήσει από την Έπαυλη των Προδοτών, προτού αποκαλυφθούν οι Νικητές του Παιχνιδιού. Ποιοι θα κερδίσουν το μεγάλο Έπαθλο; Οι Πιστοί ή οι Προδότες;

