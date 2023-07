Κοινωνία

Καταγγελία 22χρονης σερβιτόρας για σεξουαλική κακοποίηση σε τουαλέτα μπαρ

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 22χρονη, ένας 30χρονος την υποχρέωσε στοματικό σεξ στις τουαλέτες του μπαρ που εργάζεται.

Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση από άνδρα, πελάτη, στο μπαρ στο οποίο εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας υπέβαλε μια 22χρονη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει ισχυριστεί η 22χρονη σερβιτόρα, ο άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών την παρενοχλούσε επίμονα κατά τη διάρκεια της εργασίας της με την ίδια να προσπαθεί να τον αποφύγει.

Όπως είπε στους αστυνομικούς στην καταγγελία της, όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής να κατέβει στις τουαλέτες, ο άνδρας την ακολούθησε και την αιφνιδίασε.

Κατά τους ισχυρισμούς της, ο άνδρας που περιέγραψε ως δράστη, την εγκλώβισε και την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ, σύμφωνα με το protothema.gr.

Μετά την πράξη του ο 30χρονος, όπως είπε η 22χρονη στους αστυνομικούς, την εγκατέλειψε με την ίδια να μεταβαίνει στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό.

