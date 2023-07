Πολιτική

Μητσοτάκης για αντιπυρική περίοδο: Περισσότερα μέσα και μεθοδικός σχεδιασμός

Την προμήθεια καινούριων πυροσβεστικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και μέσων για το ΠΣ προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Δημιουργήσαμε το νέο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως μία απάντηση σε ένα αίτημα των καιρών. Και χαίρομαι διότι το Υπουργείο αυτό, πια, πατάει καλά στα πόδια του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έγινε συζήτηση για τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό σχετικά με τις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, με πλήρη αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Θα συντελεστεί πραγματικά μια κοσμογονία ως προς τα μέσα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας, για την αντιμετώπιση όλων των κρίσεων που η κλιματική αλλαγή προκαλεί, με σημαντικότερες, βέβαια, τις δασικές πυρκαγιές».

Στη δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης: «Μέσα στα επόμενα χρόνια θα προμηθευτούμε καινούργια αεροσκάφη, καινούργια ελικόπτερα, πολλά καινούργια μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Και αυτή είναι μία αναγκαία επένδυση η οποία επιβάλλεται να κάνουμε, καθώς πρώτο μας μέλημα είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας, αλλά φυσικά και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Μέχρι τότε, βέβαια, έχουμε προχωρήσει και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο την οποία ήδη διανύουμε, με περισσότερα εναέρια μέσα, με περισσότερες δράσεις πρόληψης».

Μάλιστα ο πρωθυπουργός θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα στο θέμα αυτό, ζητώντας όπως είπε «έστω και τώρα, την απαραίτητη συνεργασία όλων των Δήμων, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του συντονισμού ο οποίος έχει δρομολογηθεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου.

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι υπάρχει πια περισσότερος και καλύτερος συντονισμός. Να ευχαριστήσω από καρδιάς, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, αλλά και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως τους εθελοντές μας, οι οποίοι έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το πόσοι ήταν πριν από τρία χρόνια. Συμμετέχουν κι αυτοί πολύ ενεργά σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ένα φαινόμενο το οποίο ξέρουμε ότι θα είναι μαζί μας».

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Έχει δίκιο ο υπουργός να λέει ότι θα έχουμε πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Το "κλειδί" πάντα είναι η έγκαιρη και η γρήγορη παρέμβαση και σε αυτόν τον τομέα θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά για να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι.

Να ζητήσω και εγώ για ακόμα μια φορά, καθώς είμαστε ήδη 7 Ιουλίου -μέχρι στιγμής μας έχει βοηθήσει και ο καιρός και τα πράγματα έχουν πάει καλά, αλλά τώρα ξέρουμε ότι οι δύο επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι-, απόλυτη εγρήγορση όλων έτσι ώστε το φετινό καλοκαίρι να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Ο κρατικός μηχανισμός θα είναι πάντα στις επάλξεις.

Έχουμε πια μια κουλτούρα εκκενώσεων, η οποία αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα. Να επαναλάβω το αυτονόητο: ότι όταν στέλνεται ένα μήνυμα "112" είναι για το καλό των πολιτών, πάντα, και το πρώτο μας μέλημα είναι η δική τους προστασία, οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Υπουργείου και της Πολιτικής Προστασίας.

Εύχομαι και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς πάντως -όπως και πέρυσι- θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βέβαια θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τα θεμέλια αυτού του Υπουργείου ακόμα πιο γερά».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι εκτός από το κομμάτι της παρέμβασης, «πια και το κομμάτι της κρατικής αρωγής έχει δείξει σημαντικά δείγματα γραφής και αποκτά πια μια ενιαία στέγη και έναν πολιτικό προϊστάμενο.

Και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι και κατά την διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας, όποτε προέκυψαν μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κλιματικές κρίσεις -φωτιές, πλημμύρες στην Εύβοια, στον "Ιανό"-, η πολιτεία ανταποκρίθηκε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι».





Από την πλευρά του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που προήδρευσε της σημερινής διυπουργικής σύσκεψης καθώς και όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και υπογράμμισε ότι «η συνεργασία είναι το κλειδί στην προσπάθειά μας για την αντιπυρική περίοδο και φυσικά καθιστά αποτελεσματικό το έργο μας που είναι δύσκολο καθ' ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, έχουμε ξεπεράσει την κλιματική αλλαγή». Ο κ. Κικίλιας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να στηρίξουν όλοι μαζί τους «μαχητές της πρώτης γραμμής που είναι οι 14.000 πυροσβέστες, οι 2500 εποχικοί πυροσβέστες και οι 4000 εθελοντές».

«Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά και τους συμπολίτες μας και όλους να συμβάλουν στην προσπάθεια μας και να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και κυρίως να στηρίξουμε όλοι μαζί τους μαχητές της πρώτης γραμμής που είναι οι 14.000 πυροσβέστες, οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες και οι 4.000 εθελοντές που δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα υπόλοιπα σώματα. Να ζητήσουμε να κάνουν την προσπάθεια αυτή συνολικά, γιατί καταλαβαίνω ότι αγαπάμε όλοι την πατρίδα μας, αγαπάμε όλοι τον τόπο μας και θέλουμε να δούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

«Φωτιές υπάρχουν, είναι μία πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε, πλημμύρες θα υπάρχουν, έντονα καιρικά φαινόμενα θα υπάρχουν και η δουλειά μας είναι η πολιτική προστασία, να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, την περιουσία τους και τα δάση» τόνισε.

