Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Μεταφορά κοινού με λεωφορεία

Ξεκινάει η δυνατότητα μεταφοράς κοινού με λεωφορεία από και προς την Επίδαυρο, για την παρακολούθηση παραστάσεων στα Επιδαύρια.

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου ξεκινάνε τα φετινά Επιδαύρια, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων, που θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου.

Πρεμιέρες εγχώριες και παγκόσμιες, διεθνείς συμπαραγωγές, αρχαίο δράμα και έργα σύγχρονων δημιουργών, αλλά και μουσική, αναμένεται να ενθουσιάσουν το κοινό που θα βρεθεί στην Επίδαυρο κάθε Παρασκευή και Σάββατο του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει όσους θεατές επιθυμούν να παρακολουθήσουν παραστάσεις, αλλά προβληματίζονται για τον τρόπο μετακίνησής τους και τα έξοδα, προσφέρει και φέτος ένα πρόγραμμα μεταφορών από και προς την Επίδαυρο (Αρχαίο Θέατρο και Μικρό Θέατρο) σε προνομιακή τιμή για το κοινό.

Μεταφορές προς/από Επίδαυρο

Ακολουθεί το πρόγραμμα μεταφοράς κοινού για τις εξής παραστάσεις:

7/7 για την παράσταση Ιππόλυτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

8/7 για την παράσταση Ιππόλυτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και τη συναυλία του Ψαραντώνη στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Εισιτήρια

Οι θεατές που διαθέτουν εισιτήρια για τις παραστάσεις της Επιδαύρου μπορούν να αγοράζουν με τον ίδιο τρόπο το εισιτήριο μετακίνησής τους στην προνομιακή τιμή των 14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κράτηση γίνεται με τη χρήση του barcode του εισιτηρίου της εκάστοτε παράστασης στην ίδια σελίδα αγοράς του εισιτηρίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων σταματάει 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου στο λεωφορείο, μόνο με πιστωτική κάρτα και με την επίδειξη προηγουμένως του εισιτηρίου της παράστασης.

Αναχώρηση

Το σημείο αναχώρησης είναι Μαρκόνι & Ιερά Οδός μπροστά από την έξοδο του μετρό «Ελαιώνας» στις 17:00.

Ώρα επιβίβασης από Επίδαυρο: 20 λεπτά μετά το τέλος της παράστασης

Το σημείο αποβίβασης μετά την επιστροφή θα γίνεται στην Πλατεία Συντάγματος (επί της Βασιλίσσης Σοφίας)

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr

