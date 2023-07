Οικονομία

Η βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται… παιχνίδι

Ένα διαφορετικό διαδραστικό παιχνίδι περιμένει μικρούς και μεγάλους αυτές τις μέρες στο ειδικό περίπτερο της ΔΕΗ στο ισόγειο του Golden Hall, για να ανακαλύψουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τον πιο διασκεδαστικό και πολύχρωμο τρόπο.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το βασικό πλαίσιο δεσμεύσεων του Ομίλου ΔΕΗ, της πρώτης εταιρείας στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με γνώμονα την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού γύρω από τις ΑΠΕ και με στόχο τη δέσμευση για ανάληψη ευθύνης προς ένα βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ δημιούργησε μία πρωτότυπη εκπαιδευτική οπτικοακουστική εμπειρία, μέσω της οποίας τα παιδιά, οι πολίτες του αύριο, μαθαίνουν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πώς προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το πόσο χρήσιμες και ωφέλιμες είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Σε αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις ΑΠΕ μέσα στο ειδικά σχεδιασμένο περίπτερο της ΔΕΗ, όπου οι κύριες εναλλακτικές πηγές ενέργειας παίρνουν τη μορφή υπερδύναμης. Κάθε παιδί επιλέγει την υπερδύναμή του, ανάμεσα στον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη, η οποία τον οδηγεί σε ένα διασκεδαστικό ταξίδι εκμάθησης ερωτήσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αλλά και τις ΑΠΕ γενικότερα.

Μέσα από αυτό το ταξίδι γνωριμίας με τις ΑΠΕ, τα παιδιά βλέπουν τις υπερδυνάμεις τους να παίρνουν την τελική τους μορφή, καθεμία μοναδική για το κάθε παιδί, ενώ στο τέλος μπορούν να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης με τη διασκέδαση προσφέρει στα παιδιά μια ολοκληρωμένη οπτική, ακουστική και χωροταξική αλληλεπίδραση με το παιχνίδι και φυσικά μπορεί να επαναληφθεί, επιλέγοντας κάθε φορά άλλη υπερδύναμη.

Το περίπτερο λειτουργεί καθημερινά 10:00 έως 21:00 και Σάββατο 10:00 έως 20:00, παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού ΔΕΗ, που βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τα παιδιά αλλά και να ενημερώσει τους μεγάλους για τις ΑΠΕ.

Το πράσινο μέλλον της ΔΕΗ

Αναγνωρίζοντας τον κομβικό της ρόλο για έναν βιώσιμο κόσμο και το βιώσιμο μέλλον της χώρας, αυξάνει συνεχώς τις επενδύσεις της σε ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, σε έργα τα οποία κάνουν πιο «πράσινο» το ενεργειακό της μείγμα.

Στο τέλος του 2023 η ΔΕΗ θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 1GW από ΑΠΕ από σχεδόν μηδέν το 2019. Στο τέλος του 2026 θα έχει 5GW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα σε δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο που σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις λιγνιτικές μονάδες. Ήδη, από το 2019 μέχρι το 2022, η ΔΕΗ έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 36%.

