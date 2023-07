Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μάξι Γκόμες: Οι πειραιώτες κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Τράμπζονσπορ

Ο Ουρουγουανός επιθετικός θέλει να φύγει από τη γειτονική χώρα και τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η ομάδα του Πειραιά κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 2.5 εκ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τράμπζονσπορ για την αγορά του Μάξι Γκόμες, όπως αναφέρουν σχετικά τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός θέλει να φύγει από τη γειτονική χώρα και τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η ομάδα του Πειραιά κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 2.5 εκ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από το σύλλογο της Τραπεζούντας.

O 26χρονος φορ μετακινήθηκε στην Τουρκία τον περασμένο Σεπτέμβριο από τη Βαλένθια και έχει συμβόλαιο με την Τράμπζονσπορ έως το καλοκαίρι του 2025.

