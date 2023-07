Οικονομία

Βουλή - Σκρέκας για “μαϊμού” προϊόντα ΠΟΠ: “Έπεσαν” τα πρώτα πρόστιμα

Μιλώντας στη Βουλή, ο νέος υπουργός Ανάπτυξης έθεσε ως στόχο την προστασία των ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων. Τι είπε για την ακρίβεια.

Στη διενέργεια σαρωτικών ελέγχων που έχουν ξεκινήσει από το πρωί σήμερα, στα καταστήματα μαζικής εστίασης, για την προστασία των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ, αναφέρθηκε στην ομιλία του επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Οι έλεγχοι αυτοί αποδεικνύουν την πολιτική βούλησή μας να προστατέψουμε την ελληνική παραγωγή τόνισε ο κ. Σκρέκας. Εμείς, την παραπλάνηση των καταναλωτών που τους προσφέρουν ως ΠΟΠ προϊόντα που δεν είναι, αυτό «θα το σταματήσουμε. Ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί και συνδυαστικοί έλεγχοι σε καταστήματα μαζικής εστίασης και ξενοδοχεία με βασικά προϊόντα προτεραιότητας τον έλεγχο της φέτας ΠΟΠ και του λαδιού» είπε ο κ. Σκρέκας αναφερόμενος μάλιστα στα πρώτα πρωινά ευρήματα:

Ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας διαθέτει λάδι χύμα παράνομα, σε επαναγεμιζόμενες φιάλες. Πρόστιμο 500 ευρώ.

Εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας διέθετε φέτα Παρνασσού ενώ δεν ήταν. Παραπλάνηση καταναλωτή. Πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ξενοδοχείο στην Κυπαρισσία διέθετε στο πρωινό χύμα λάδι. Πρόστιμο 500 ευρώ.

Εστιατόριο στην Κυπαρισσία διέθετε χύμα λάδι. Πρόστιμο 500 ευρώ.

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, έχουν βρεθεί δύο ευρήματα ακόμα, και όλα θα ανακοινωθούν. «Αυτά που λέμε τα εφαρμόζουμε και τα κάνουμε. Επιτέλους, πρέπει να προστατέψουμε τα ελληνικά προϊόντα» δήλωσε εμφατικά.





Για το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Σκρέκας είπε ότι παρά τη μείωση του γενικού πληθωρισμού, στα τρόφιμα συνεχίζει να επιμένει δυστυχώς ο πληθωρισμός. «Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικούς ελέγχους στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όχι μόνο στα τελικά καταστήματα λιανικής πώλησης. Όχι μόνο στο σουπερμάρκετ. Αλλά και στον προμηθευτή τους και στον παραγωγό. Με έναν τέτοιο τρόπο, που τελικά ο πληθωρισμός σιγά-σιγά θα αποκλιμακωθεί. Θα αποτρέψουμε την αισχροκέρδεια, που μπορεί να υπάρχει αλλά αυτό δεν θα επιτρέψουμε από εδώ και πέρα» είπε ο κ. Σκρέκας.

