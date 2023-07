Κόσμος

Λίβανος: Ένοπλη επίθεση σε τέμενος

Ενας νεκρός και τρεις τραυματίες ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε τέμενος που προκλήθηκε από προσωπικές διαφορές

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν από πυρά σε τέμενος της Κοιλάδας Μπεκάα, ανακοίνωσαν οι λιβανικές αρχές ασφαλείας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου έκανε αρχικά λόγο για πυρά σε τέμενος της περιοχής προς την οποία έσπευσαν λιβανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Των πυροβολισμών προηγήθηκε καβγάς λόγω προσωπικών διαφορών. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο τέμενος συνελήφθη από τον στρατό, ενώ τραυματίστηκε στη διάρκεια της σύλληψής του.

