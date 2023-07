Κοινωνία

Τροχαίο με μηχανή στην Έδεσσα: Νεκρή 17χρονη, τραυματίστηκε η φίλη της

Η βόλτα δύο κοριτσιών με μηχανή μετατράπηκε σε τραγωδία. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και η συνομήλικη φίλη της τραυματίστηκε, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν, με οδηγό τη δεύτερη, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε συρμάτινη περίφραξη, στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Προμάχων - Αριδαίας, στην Πέλλα.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα, υπό συνθήκες που ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο θάνατος της 17χρονης συνεπιβάτιδας ήταν ακαριαίος, ενώ η φίλη της μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.

Κατά πληροφορίες, οι δύο ανήλικες δεν φορούσαν κράνος, ενώ ερευνάται εάν η οδηγός διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

