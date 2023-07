Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Σοκολάτας: το απολαυστικό βίντεο της Φίνος Φιλμ

Με ένα λαχταριστό βίντεο γιορτάζει η Φίνος Φιλμ την... σοκολάτα!

Την Παγκόσμια Ημέρα Σοκολάτας γιορτάζει η Φίνος Φιλμ με ένα... λαχταριστό βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Όπως συνηθίζει η Φίνος Φιλμ, αφιέρωσε το βίντεο στην παγκόσμια ημέρα με αγαπημένους πρωταγωνιστές όπως ο Θανάσης Βέγγος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μαίρη Αρώνη σε ένα βίντεο που τρώνε ή μιλούν για σοκολάτα.

«Διαχρονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι εννιά στους δέκα ανθρώπους τρελαίνονται για σοκολάτα. Ο δέκατος απλώς λέει ψέματα», γράφει η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στα social media.

Στο βίντεο, προβάλλονται αποσπάσματα από τις ταινίες: «Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε», «Ο Μικρός Δραπέτης», «Ένα Τανκς στο Κρεβάτι μου», «Διακοπές στο Βιετνάμ», «Νύχτα Γάμου», «Η Ψεύτρα», «Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο», «Μια Κυρία στα Μπουζούκια», «Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα», «Πανικός», «Ο Κατεργάρης» και «Ο Μικές Παντρεύεται», αναφέρει η Φίνος Φιλμ.

